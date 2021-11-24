Шесть автомобилей столкнулись в Краснодаре

В Краснодаре произошла массовая авария. Фото: dtpkrasnodar

В Краснодаре 24 ноября в 21.00 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в УВД по городу, в аварии пострадали 6 автомобилей. Предполагаемый виновник – водитель авто «Лада Приора». Он, двигаясь по Старокубанской в сторону Бургасской, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с попутной машиной. В результате отечественную легковушку вынесло на встречную полосу.

- На полосе встречного движения произошло столкновение с еще четырьмя транспортными средствами в результате ДТП повреждения получили шесть автомобилей, - рассказал «КП»-«Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Пассажир «Приоры» получил травмы и был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.