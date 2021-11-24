В Краснодарском крае хотят закрепить статус земель под детскими здравницами

В Краснодарском крае хотят исключить перевод детских лагерей в отели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае могут наделить земли под детскими здравницами особым статусом. С инициативой запретить перевод этих участков в другие категории выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как сообщили в краевой администрации идея прозвучала на онлайн-совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым

- Сегодня детский отдых это не высокомаржинальный бизнес. И зачастую собственники объектов, не получая должной прибыли перепрофилируются. На месте детских лагерей открываются отели, гостиницы, кафе и другие объекты, - объяснил подоплеку идеи глава региона.

Эти земли могут быть закреплены генпланах городов. Возможность размещения других объектов в таком случае будет исключена. Введение запрета на изменение целевого назначения участков под детскими лагерями и санаториями будет рассмотрена на федеральном уровне.