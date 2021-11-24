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Общество24 ноября 2021 19:55

В Краснодарском крае хотят закрепить статус земель под детскими здравницами

Губернатор региона Вениамин Кондратьев выступил с инициативой запретить перевод земельных участков в другие категории
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарском крае хотят исключить перевод детских лагерей в отели

В Краснодарском крае хотят исключить перевод детских лагерей в отели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае могут наделить земли под детскими здравницами особым статусом. С инициативой запретить перевод этих участков в другие категории выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как сообщили в краевой администрации идея прозвучала на онлайн-совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым

- Сегодня детский отдых это не высокомаржинальный бизнес. И зачастую собственники объектов, не получая должной прибыли перепрофилируются. На месте детских лагерей открываются отели, гостиницы, кафе и другие объекты, - объяснил подоплеку идеи глава региона.

Эти земли могут быть закреплены генпланах городов. Возможность размещения других объектов в таком случае будет исключена. Введение запрета на изменение целевого назначения участков под детскими лагерями и санаториями будет рассмотрена на федеральном уровне.