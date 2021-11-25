Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 ноября 2021

Электрики Сочи ведут контроль за электрооборудованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе, согласно рабочему расписанию электриков, отлучения запланированы на улицах: Лавровая, Попова, Налбандяна, Светогорская, Центральная, Черниговская, Шиловская, Витебская, Вологодская, Мясникяна, Верхнеизвестинская, Известинская, Изумрудная, Орбитовская, Ленина, Православная, Прибрежная, Цитрусовая, Энергетиков, Просвещения, Белорусская, Ленина, а также в переулках Белорусский и Фермерский.

В Хостинский район рабочие бригады приедут рано утром. Как сообщили в пресс-службе городских электросетей, с 8 утра не будет электричества на улицах Зелентрест, Юбилейная и Ручей Де Симона.

В Центральном районе также запланированы веерные отключения на улицах: Виноградная, Политехническая, Инжирная, Бамбуковая, Курортный проспект, Роз, Северная, Конституции СССР и Московская. Утешением жителям округа могут послужить заверения энергетиков, что плановый ремонт на электрооборудовании поможет в будущем избежать аварий из-за перегрузок.

В Лазаревском районе временно не будет света в поселке Тихоновка на улицах Сурикова и Лесная.