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Общество25 ноября 2021 5:42

«Прямая линия» c губернатором Краснодарского края состоится 1 декабря

Вопросы можно направить уже сейчас
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На все вопросы будет отвечать Вениамин Кондратьев

На все вопросы будет отвечать Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края сообщил о «Прямой линии». Она пройдет с жителями 1 декабря. На ней можно будет задать самые волнующие вопросы и обсудить насущные проблемы.

- Собрать актуальные обращения в социальных сетях поручил Центру управления регионом. Текстовый вопрос можно отправить уже сейчас, - написал в Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Вопросы аудиоформата, текстовые или видеообращения можно отослать в соцсети: https://www.instagram.com/tsur23_/, https://vk.com/tsur_23, https://ok.ru/line23.

Также вопрос можно задать в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 (928) 421-57-60. Либо позвонить на +7(861) 268-60-44.