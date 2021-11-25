«Прямая линия» c губернатором Краснодарского края состоится 1 декабря

На все вопросы будет отвечать Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края сообщил о «Прямой линии». Она пройдет с жителями 1 декабря. На ней можно будет задать самые волнующие вопросы и обсудить насущные проблемы.

- Собрать актуальные обращения в социальных сетях поручил Центру управления регионом. Текстовый вопрос можно отправить уже сейчас, - написал в Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Вопросы аудиоформата, текстовые или видеообращения можно отослать в соцсети: https://www.instagram.com/tsur23_/, https://vk.com/tsur_23, https://ok.ru/line23.

Также вопрос можно задать в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 (928) 421-57-60. Либо позвонить на +7(861) 268-60-44.