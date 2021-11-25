В Краснодаре без света из-за аварии остались 2,1 тысячи человек

Ведутся восстановительные работы

Утром 25 ноября в Краснодаре отключили электроэнергию в Карасунском округе. Из-за аварии отключились 11 трансформаторных подстанций. Без света остались 2,1 тысячи человек. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Энергоснабжение отрезано на улицах Мачуги, Трамвайной, Парусной. Социально значимые объекты в зону отключения не попали, - отметили специалисты.

По информации администрации Краснодара, отключения произошли из-за повреждения линии электропередачи. Сейчас на месте работают специалисты. Восстановительные работы планируют закончить в течение 4-5 часов.