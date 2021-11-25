На Кубани браконьер наловил краснокнижной рыбы на 175 тысяч рублей

Живую рыбу выпустили в море. Фото: пресс-службы ГУ МВД по региону

Браконьера задержали в станице Должанской Ейского района. Мужчина сетями ловил рыбу на берегу Азовского моря. Запрещенным орудием ему удалось вытащить краснокнижных особей.

- При осмотре у 45-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли 20 особей пиленгаса и судака, а также русского осетра, занесенного в Красную книгу России. Ущерб эксперты оценили в 175 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МВД по региону

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Ему грозит штраф и лишение свободы до 4 лет. Сейчас браконьеру назначены обязательства о явке. Он ждет передачи материалов в суд.