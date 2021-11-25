Отключение воды 30 ноября в Сочи произойдет из-за модернизации водозабора на Мзымте

Воду отключат на сутки

В Сочи будет временно отключено водоснабжение из-за модернизации водозабора на Мзымте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- 30 ноября с 09:00 не будет воды у жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, микрорайона Бытха и села Раздольного, микрорайона Светлана и жителей части федеральной территории «Сириус». Насосы включат вновь 1 декабря в 07:00, - отметили в мэрии.

Здесь проведут переключение от старых водоводов к новым сетям.

Реконструкция позволит бесперебойно подавать воду для более чем 220 тысяч жителей Сочи, а также позволит избежать дефицита воды в засушливые периоды.

Полностью модернизировать объект планируют к концу первого квартала 2022 года.