Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 8:28

Владельцу магазина морепродуктов в Краснодаре грозит штраф до 50 тысяч за сотрудников без масок

Проверку провела мониторинговая группа
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/dps_kk

Фото: instagram.com/dps_kk

На Кубани продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима. Так, накануне мониторинговая группа выявила магазин морепродуктов, в котором сотрудники работали без повязок на лице. На юридическое лицо составили протокол.

- Нарушения масочного режима выявили в магазине «Дары Камчатки» на улице Баварской. Там работник находился без маски. Составлен административный материал за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, - отметили в департаменте потребсферы.

Специалисты добавили, что владельцу магазина грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что владельца ювелирного магазина в торговом центре Краснодара накажут за сотрудников без масок. Нарушение режима повышенной готовности выявили в ТЦ «Boss House».