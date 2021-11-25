Владельцу магазина морепродуктов в Краснодаре грозит штраф до 50 тысяч за сотрудников без масок

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На Кубани продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима. Так, накануне мониторинговая группа выявила магазин морепродуктов, в котором сотрудники работали без повязок на лице. На юридическое лицо составили протокол.

- Нарушения масочного режима выявили в магазине «Дары Камчатки» на улице Баварской. Там работник находился без маски. Составлен административный материал за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации, - отметили в департаменте потребсферы.

Специалисты добавили, что владельцу магазина грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что владельца ювелирного магазина в торговом центре Краснодара накажут за сотрудников без масок. Нарушение режима повышенной готовности выявили в ТЦ «Boss House».