В Геленджике открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса.

В Геленджике открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в администрации курорта.

- За последний месяц жители активно пользуются пунктами вакцинации, число желающих привиться от коронавируса увеличилось в три раза, - рассказывают в пресс-службе администрации Геленджика. - В некоторых местах даже стали образовываться очереди.

По словам властей города, мобильные пункты среди населения пользуются особой популярностью. Людям нет необходимости идти в поликлинику, где в коридорах можно встретить больных людей. К тому же не придется стоять в долгой очереди. Прививку против COVID-19 можно легко сделать, например, по дороге на работу или учебу.

Поэтому на курорте заработал еще один пункт вакцинации. Он открылся в культурно-развлекательном центре «Радуга» по адресу: улица Первомайская, 8. Прямо в холле медработники готовы привить всех желающих. На укол ждут с 10:00 до 16:00.

КСТАТИ

Где еще можно вакцинировать в Геленджике:

- здание администрации Геленджика (ул. Революционная, 1);

- Центральный рынок (слева от входа со стороны Рыночной площади);

- городская поликлиника, каб. №35 (ул. Кирова, 20).

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.