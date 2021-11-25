Акция «Черная пятница» от Уралсиба с кешбэком 5%.

Банк Уралсиб запустил акцию «Черная пятница» с кешбэком 5% по кредитным картам*. Участником акции стать просто – нужно оформить кредитную карту с кешбэком Банка Уралсиб на сайте банка в период с 25 по 30 ноября 2021 года (карту можно получить с курьером на следующий день после оформления), и совершать по ней покупки с 1 по 31 декабря 2021 года.

Кешбэк 5%** за все покупки в декабре будет начислен на бонусный счет с 10 по 14 января 2022 года включительно. Максимальная сумма начисленного кешбэка – 10 000 рублей.

Период действия акции – с 25 ноября по 31 декабря 2021 года включительно. После окончания акции по карте будут действовать обычные условия программы Уралсиб Бонус – кешбэк до 3% при выполнении очень простых условий.

Получить подробную информацию об условиях акции «Черная пятница» и программы Уралсиб Бонус можно на сайте банка. С полными условиями обслуживания по «Кредитной карте с кешбэком» можно ознакомиться здесь.