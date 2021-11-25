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Общество25 ноября 2021 8:45

Кубки уже ждут победителей

Главный шахматный турнир Южного федерального округа состоится этой зимой
Василий РЫЖОВ
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На побережье Черного моря пройдет третий турнир по шахматам.

На побережье Черного моря пройдет третий турнир по шахматам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 по 19 декабря на берегу Черного моря в селе Небуг на базе пансионата «Молния Ямал» состоится третий турнир по шахматам DOGMA. Инфопартнер мероприятия - «Комсомольская правда» - Кубань».

Турнир пройдет с обсчетом российского рейтинга. Его призовой фонд составит 800 000 рублей (600 000 рублей денежные призы + 200 000 рублей наградной материал).

Мини-регламент турнира:

Турнир А - рейтинг ФШР 1601 и выше.

Турнир B - рейтинг ФШР 1301-1600.

Турнир С - рейтинг ФШР 1001-1300.

Турнир D - рейтинг ФШР 1000.

8 туров.

Контроль времени 30 мин + 30 сек.

Всего будет вручено более 150 кубков!

К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ, подавшие заявки на участие до 1 декабря 2021 года на +79182255301 (только What’s app)

В заявке необходимо указать:

1) Фамилию, имя, отчество участника;

2) Дату и год рождения;

3) ID ФШР;

4) Регион и муниципальное образование;

5) Ф.И.О. сопровождавших лиц;

6) Название турнира;

Или заполнить Гугл-форму.

Количество мест ограниченно.

Подробнее на сайте Krasnodarchess.org

Стартовые списки и условия можно узнать здесь.