Кубки уже ждут победителей

На побережье Черного моря пройдет третий турнир по шахматам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 15 по 19 декабря на берегу Черного моря в селе Небуг на базе пансионата «Молния Ямал» состоится третий турнир по шахматам DOGMA. Инфопартнер мероприятия - «Комсомольская правда» - Кубань».
Турнир пройдет с обсчетом российского рейтинга. Его призовой фонд составит 800 000 рублей (600 000 рублей денежные призы + 200 000 рублей наградной материал).
Мини-регламент турнира:
Турнир А - рейтинг ФШР 1601 и выше.
Турнир B - рейтинг ФШР 1301-1600.
Турнир С - рейтинг ФШР 1001-1300.
Турнир D - рейтинг ФШР 1000.
8 туров.
Контроль времени 30 мин + 30 сек.
Всего будет вручено более 150 кубков!
К участию допускаются спортсмены, имеющие гражданство РФ, подавшие заявки на участие до 1 декабря 2021 года на +79182255301 (только What’s app)
В заявке необходимо указать:
1) Фамилию, имя, отчество участника;
2) Дату и год рождения;
3) ID ФШР;
4) Регион и муниципальное образование;
5) Ф.И.О. сопровождавших лиц;
6) Название турнира;
Или заполнить Гугл-форму.
Количество мест ограниченно.
Подробнее на сайте Krasnodarchess.org
Стартовые списки и условия можно узнать здесь.