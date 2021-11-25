Общественники следят за памятниками героям Великой Отечественной войны в Хостинском районе Сочи

Новый мемориал стал излюбленным местом горожан

В Хостинском районе Сочи расположено сразу несколько крупных памятников героям Великой Отечественной войны. В течение года за их состоянием следят общественники - члены ТОС, а также представители ветеранских организаций.

Одним из излюбленных мест горожан стал новый мемориальный комплекс «Героям-хостинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Его установили к 9 Мая в парке 50-летия Победы на улице Железнодорожной. Инвестором выступил руководитель компании «Еврострой» Николай Шихиди.

- Облицованный красным гранитом мемориал органично вписался в окружающую среду. Мемориал обошелся в 23 млн рублей, - рассказал Шихиди.

Общественники следят за территорией памятников ВОВ

Объект полностью передали городу. Общественники регулярно проводят работы по благоустройству и уборке памятника, приучают к этому и подрастающее поколение.

- Большое спасибо, что есть еще люди, которые уважают живущих ветеранов и помнят о тех, кто погиб, защищая нашу Родину. Сейчас это редкость, когда откликаются вот так бескорыстно, - выразил благодарность инвестору председатель совета ветеранов микрорайона Хоста Иван Богданов.

Также в Хостинском районе благодаря поддержке Шихиди Николая была отреставрирована памятная стела, расположенная по пути к Тисо-Самшитовой роще. Ранее она пострадала от оползня.