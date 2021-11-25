Проект бюджета Кубани на три года поддержали на парламентских слушаниях

Парламентские слушания проекта бюджета Фото: пресс-служба краевой администрации

Проект трехлетнего бюджета Краснодарского края накануне поддержали на парламентских слушаниях. 25 ноября документ рассмотрят в первом чтении на сессии ЗСК, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, большая расходная часть проекта приходится на социальную сферу. В 2022 году на отрасль отведут порядка 70%. В том числе продолжится реализация нацпроектов и краевых программ.

– В доходных источниках учтены положительные темпы роста в экономике, которая вернулась на докризисный уровень. В расходной части предусмотрены ресурсы на устойчивое социально-экономическое развитие Кубани в рамках реализации национальных и региональных проектов, – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

– Параметры законопроекта соответствуют сегодняшнему состоянию экономики. Бюджет сбалансирован, а по доходным источникам есть резервы увеличения поступлений, - подчеркнул первый вице-губернатор Игорь Галась.