Лучших зрителей выберут в Театре Защитника Отечества Краснодаре

Театр Защитника Отечества Краснодара запускает конкурс «Лучший зритель». Условия участия – покупка билетов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, конкурс проводится в трех номинациях. В направлении «Театрал» изберут зрителя, посетившего спектакли наибольшее количество раз, в «Художнике» могут поучаствовать фотографы и художники, работы которых разместят в фойе театра. А номинация «Творец» организована для рецензентов, критиков и блогеров.

Отправить работы необходимо на электронный адрес tzo_marketolog@yandex.ru до 30 мая 2022 года. Победителям вручат дипломы и подарки. С более подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на сайте краснодарского Театра Защитника Отечества.