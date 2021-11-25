Инструкторы «Роза Хутор» первыми в России прошли сертификацию Национальной Лиги инструкторов для обучения детей

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Инструкторы горного курорта «Роза Хутор» первыми в стране успешно прошли новую программу подготовки детских инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду Национальной Лиги инструкторов (НЛИ). Они сдали экзамены и получили соответствующие удостоверения, которые подтверждают их квалификацию как специалистов по обучению детей катанию на горных лыжах или сноуборде. Национальная Лига инструкторов ведет профессиональную подготовку специалистов по обучению детей в соответствии с международными стандартами International Ski Instructors Association (ISIA).

Новая программа НЛИ включает 4 курса, каждый из которых посвящен конкретному аспекту деятельности детского инструктора. Основной офлайн-курс «Методика обучения детей катанию на горных лыжах/сноуборде: базовый уровень» подробно рассматривает практическую работу на склоне, начиная от развивающих игр для детей без лыж, заканчивая карвинговым поворотом начального уровня для детей. Остальные три курса программы проходят дистанционно и обеспечивают специалистов теоретическими знаниями: представлением об особенностях психологии и физиологии детей разного возраста, а также о вариантах игровых приемов на занятиях с детьми.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Как отмечает руководитель Службы инструкторов курорта «Роза Хутор» Анна Тигушкина: «В своей деятельности мы уделяем большое внимание обучению детей, поэтому совершенствование и профессиональный рост наших специалистов имеют серьезное значение. Работа с детьми - это не только теория и навыки, ведь чтобы по-настоящему заинтересовать ребенка - необходима игра, веселые задания, специальное игровое оборудование и главное обеспечение безопасности».

В зимний сезон на курорте «Роза Хутор» работает Горнолыжный клуб «Егорка», где проходят обучение дети с 3 до 12 лет. По словам Анны Тигушкиной, «благодаря новым знаниям инструкторов, полученным в ходе программы НЛИ, знакомство наших маленьких гостей курорта с горными лыжами будет проходить под присмотром сертифицированных специалистов, обладающих знаниями, техническими умениями и навыками по осознанной и качественной работе именно с детьми».

Свои первые шаги в горнолыжном клубе «Егорка» ребята делают на специально оборудованном склоне на котором обучаются только дети, с «волшебным ковром», веселыми препятствиями для отработки навыков. Инструкторы «Егорки» подбирают лыжи, ботинки, шлем индивидуально для каждого ученика школы. Оборудование выдается на время обучения, что очень удобно: родителям не нужно заранее заботиться о снаряжении. Для самых маленьких горнолыжников предусмотрена программа на 1 час, а ребята постарше могут провести целый день, катаясь и играя. Предусмотрены так же специальные программы на 3 или 5 дней, где помимо обучения катанию на лыжах дети посещают тюбинг, Хаски-хутор, мастер-классы, где и познают секреты райдеров. В «Егорке» на групповых занятиях дети обучаются в соответствии со своим уровнем катания, но есть и индивидуальные занятия. Каждый воспитанник клуба становится обладателем сертификата и призов, потому что «Егорка» - это веселые горнолыжные каникулы.