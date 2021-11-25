Банк ВТБ стал титульным спонсором финального этапа WTCR

Финальный этап одной из самых престижных автоспортивных серий международного значения пройдет впервые в России на «Сочи Автодроме» 27 и 28 ноября. WTCR — крупнейшие международные гонки среди легковых кузовных автомобилей, которые проходят под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). В финальном этапе примут участие 22 гонщика из 12 стран.

ВТБ активно способствует развитию высших спортивных достижений в России в рамках программы “Спортивная страна”. Значительная часть спонсорских проектов банка в этой сфере связана с автоспортом. ВТБ является титульным спонсором российского этапа “Формулы-1” в Сочи — Formula 1 ВТБ Гран-при России, выступает генеральным спонсором раллийной команды “КАМАЗ-мастер”, поддержал Всероссийские соревнования по дрифту — Российскую дрифт серию в 2021 году в статусе генерального спонсора. Сейчас к этому списку добавляется еще один важный проект. Финальный этап WTCR — самой престижной мировой серии по гонкам на кузовных автомобилях — пройдет на Сочи Автодроме 27-28 ноября. Банк ВТБ выступил титульным спонсором мероприятия. Это очень зрелищный вид спорта, и, надеюсь, соревнования впечатлят всех поклонников автогонок, — рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

Совсем скоро в Сочи пройдет главный турнир планеты среди кузовных автомобилей. Интрига еще и в том, что так как это финальный этап, то именно в Сочи мы узнаем имя чемпиона, победителей командного зачета, а также лучшего молодого гонщика по итогам всего сезона. Еще одно историческое событие — именно в Сочи завершит свою карьеру легенда кузовных гонок, в прошлом пилот Формулы 1 Габриэле Тарквини. Так что, этап FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 заранее включает в себя много интересных сюжетов, а их кульминацию мы совсем скоро увидим с вами вживую на Сочи Автодроме, — прокомментировал генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.

Проведение финального этапа WTCR на территории Сочи Автодрома согласовано с федеральным Роспотребнадзором и главным санитарным врачом России. С учетом представленного организатором, АНО «РОСГОНКИ», плана мер, направленного на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзором согласована возможность проведения мероприятия с увеличением квоты по вместимости до 15% от общей заполняемости зрительских трибун.

Продажа билетов на FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 уже открыта. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна Сочи Автодрома, откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд.