В Краснодаре отработали действия при ликвидации ЧС на федеральных трассах

Учения по ликвидации ЧС на федеральных трассах Фото: пресс-служба городской администрации

Действия при ликвидации ЧС на федеральных трассах отработали в Краснодаре. Учения прошли накануне на 1333-м километре дороги М-4 «ДОН» в районе поселка Знаменского, сообщает пресс-служба городской администрации.

По легенде, на федеральной трассе возникла пробка из-за ДТП. Причиной аварии стали погодные условия – мокрый снег, мороз и гололед. В результате опрокинулась автоцистерна с бензином и загорелась легковушка, пострадали 15 человек, в том числе ребенок. В пробке оказались около 340 машин и до 450 человек, а погода начала ухудшаться.

Тренировку спасательной службы проходили под руководством мэра Андрея Алексеенко. В учениях участвовали члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, специалисты ЕДДС, городской Службы спасения, МУП «КТТУ», ГУ МЧС региона, краевое УМВД и скорой медицинской помощи. Всего задействована 21 единица техники.