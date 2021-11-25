Два брата предстанут перед судом за убийство прохожего в Краснодаре

Тело погибшего утром обнаружила местная жительница Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двоих братьев будут судить за убийство прохожего в Краснодаре. Родственники расправились с незнакомцем во время конфликта на улице, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в марте этого года. Пьяный 20-летний парень на пересечении улицы Сергиевской и переулка Гаражного подошел к незнакомому приезжему 19-летнему прохожему. Фигурант начал ссориться с ним, во время чего к конфликту присоединился 21-летний старший брат обвиняемого. Не разрешив ссору, они набросились на незнакомца и до смерти забили юношу, он скончался от черепно-мозговой травмы. Утром тело погибшего обнаружила местная жительница, которая вызвала правоохранителей.

- Один из обвиняемых признал вину полностью, второй фигурант – частично. На время расследования они заключены под стражу. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.