Мужчина до смерти забил строительным правилом знакомого в Адыгее

Обвиняемый покинул место преступления, сейчас он задержан Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

В Адыгее фигурантом уголовного дела стал приезжий из Красноярского края. Его обвиняют в убийстве местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Как установило следствие, убийство произошло в поселке Яблоновском. В одной из квартир 33-летний приезжий выпивал с малознакомым мужчиной. В ходе возникшей ссоры обвиняемый взял строительное правило и несколько раз ударил им собеседника. От полученных травм потерпевший скончался. Фигурант, ранее уже судимый, с места преступления скрылся.

- В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Проводится следственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.