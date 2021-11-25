Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 декабря встретится с ЦСКА вновь со зрителями

Зрители вновь могут посетить баскетбольные матчи в "Баскет-Холле"

Трибуны «Баскет-Холла» вновь займут зрители. Предстоящая 5 декабря игра «Локомотива-Кубань» и ЦСКА пройдет с болельщиками. Главное условие – на входе необходимо предоставить QR-код.

После месячного перерыва из-за запретов на посещение спортивно-массовых мероприятий «Баскет-Холл» вновь примет зрителей на матчах. Продажи билетов на предстоящую игру стартовали 25 ноября, однако их количество ограничено. Приобрести их можно на сайте локо.рф, и в мобильном приложении «Локобаскет».

Посетить встречу баскетбольных клубов смогут только привитые от COVID-19 граждане или переболевшие инфекционным заболеванием. Для подтверждения у зрителей потребуют QR-код. Еще одно необходимое условие – соблюдение масочного режима и социальной дистанции.