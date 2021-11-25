Приезжего, напавшего на охранника ночного клуба в Краснодаре, заключили под стражу

Обвиняемого заключили под стражу Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре уголовное дело приезжего, напавшего на охранника в ночном клубе, передали для расследования в региональный следственный комитет. После получения документов обвинение мужчине переквалифицировано на более тяжкое – покушение на убийство, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел накануне рядом с ночным клубом по улице Красноармейской Краснодара. Приезжий мужчина повздорил с охранником заведения и ушел. Позже он вернулся и несколько раз ударил того острым предметом. Кадры того, как фигурант ранил шею охранника, попали на видео и распространились в социальных сетях. Ситуацией заинтересовались правоохранители.

Пострадавшего 43-летнего мужчину вовремя госпитализировали и оказали ему помощь. Сейчас он находится в больнице. А обвиняемого накануне заключили под стражу.

- По уголовному делу проводится следственная проверка. 25-летний фигурант заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.