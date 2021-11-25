Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 12:07

На Кубани план по обязательной вакцинации выполнили в 9 категориях

К числу обязанных привиться относятся и лица старше 60 лет
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели в июле 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели в июле 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани в 9 категориях выполнен план по обязательной вакцинации. В регионе установлено привить 80% жителей и работников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Наибольшее число привитых относится к медработникам, педагогам, сотрудникам общепитов, специалистов социального, бытового обслуживания и МФЦ, транспорта, продаж. Обязательная вакцинация введена и для людей с хроническими заболеваниями, студентов, лиц старше 60 лет. Среди пожилых граждан в регионе вакцинацию прошли почти 800 тысяч.

Напомним, в Краснодарском крае обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели 23 июля. В октябре список расширили совершеннолетними студентами, госслужащими, в ноябре – лицами старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.