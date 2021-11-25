Представители пограничных ведомств прибрежных стран Черноморского региона провели встречу в Сочи

Представители пограничных ведомств прибрежных стран Черноморского региона высадили дерево дружбы

В Сочи состоялась встреча представителей пограничных ведомств прибрежных стран Черноморского региона. Ежегодная встреча прошла уже в 21-й раз.

На совещании участники обсудили охрану государственной границы и морских пространств, применяемые техсредства. В том числе проведены и двусторонние консультации делегаций пограничных ведомств.

В финале встречи подписано соглашение и план мероприятий на 2022 год. А символом добрых намерений по защите государственности стало Дерево дружбы на аллее в орнитологическом парке. Так, оливу высаживали представители пограничных ведомств России, Турции, Болгарии и Румынии.

Подобная встреча – не первая по счету в Сочи, а по итогам своих форумов представители высаживают на память новые деревья: в орнитологическом парке уже выстроилась аллея. Завершилось собрание выставкой военной техники.