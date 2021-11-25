Умер Александр Поездник - экс-заместитель главы Новороссийска

Умер Александр Поездник. Фото: admnvrsk.ru

Умер экс-заместитель главы Новороссийска, учредитель агротуристического комплекса “Шато Пино” Александр Поездник. Ему было 63 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

- Многим новороссийцам Александр Григорьевич запомнится как человек с активной жизненной позицией. Для коллег он навсегда останется примером целеустремленного, справедливого и мудрого руководителя, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Что стало причиной смерти, не уточняется.

Напомним, с 2003 по 2007 год Александр Поездник занимал должность заместителя главы Новороссийска, до 2016 года был председателем совета директоров футбольного клуба “Черноморец” и учредителем агротуристического комплекса “Шато Пино”.