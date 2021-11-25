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Общество25 ноября 2021 12:38

Губернатор Кубани о генплане Геленджика: мы должны быть в диалоге с жителями, рассмотреть каждое замечание

По словам Вениамина Кондратьева, новый генплан должен стать стратегическим документом развития курорта
Светлана ОВДЕЙ
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Новый генплан, по словам губернатора, должен стать стратегическим документом развития курорта Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый генплан, по словам губернатора, должен стать стратегическим документом развития курорта Фото: пресс-служба краевой администрации

Накануне состоялось совещание по вопросам генплана Геленджика с губернатором края, директором НИИ перспективного градостроительства, мэром курорта, вице-губернаторами. Вениамин Кондратьев отметил, что в ситуации необходимо быть в диалоге с жителями и рассмотреть каждое замечание.

– У людей возникает много вопросов. Мы должны объяснить, почему меняем ту или иную зону, что эти корректировки не означают резервирование или изъятие земель. На них по-прежнему можно жить, продавать, передавать в наследство, но строить новые объекты – только с приоритетом курортной отрасли, - отметил глава региона.

Подчеркивается, что новый генплан – будущий стратегический документ развития курорта. При этом Геленджик должен оставаться удобным для жизни с социальными объектами.

– Мы ежедневно обрабатываем обращения и замечания, рассматриваем каждую проблему, объясняем принятые решения, стараемся найти компромисс и понимание с людьми, чтобы продолжить развивать курорт и повышать уровень жизни горожан, – отметил мэр Алексей Богодистов.

Специалистами НИИ Санкт-Петербурга, привлеченными к разработке генплана, отмечено, что замечания возникают из-за изменения зон под жилье на территории отдыха.