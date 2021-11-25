На Кубани мужчина жестоко убил пенсионерку и вырезал ей глаза Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани мужчина жестоко расправился с пенсионеркой. После убийства он вырезал глаза жертве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в станице Петровской Славянского района. Установлено, что подозреваемый 57-летний мужчина – приезжий из другого региона. Накануне днем он подъехал к дому 72-летней женщины по улице Комсомольской. Встретившись с пенсионеркой, он начал избивать хозяйку, бил по голове. Удары оказались такой силы, что женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый взял нож и вырезал жертве глазные яблоки.

Вернувшийся вечером сын погибшей застал мужчину во дворе дома. Обнаружив тело матери, он сообщил в полицию о преступлении. Задержанный никак не мог объяснить поступок.

- По факту преступления возбуждено уголовное дело, проводится следственная проверка. В ближайшее время будет подано ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Фигуранту назначат психолого-психиатрическую экспертизу, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.