МегаФон отчитался о росте прибыли в третьем квартале 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.

Компания МегаФон подвела итоги работы за третий квартал 2021 года. Согласно данным оператора, рост сервисной выручки составил 4,6% и достиг 81,7 млрд рублей. Позитивную динамику связывают с увеличением количества пользователей мобильной передачи данных на 6,9%.

Рост демонстрирует и выручка от использования международного роуминга. В компании это связывают с постепенным открытием границ после наложенных коронавирусных ограничений и возвращению к привычному образу жизни.

Позитивные тенденции также заметны в сфере продажи оборудования и аксессуаров в розничной сети. Рост в третьем квартале составил 20,3%, а выручка достигла 10,2 млрд рублей. Подобные показатели специалисты объясняют увеличением, если сравнивать с прошлогодними показателями, покупательской способности. Существенный рост показали продажи дорогих смартфонов.

Таким образом, выручка компании выросла на 6,2% и достигла 91,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 3,3% и составила 13,5 млрд рублей. За третий квартал чистый долг МегаФона сократился на 15,6 млрд рублей до 286,3 млрд рублей.

В МегаФоне также заявили о росте абонентов в российском сегменте на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Их количество достигло 74,2 млн. В компании уточнили, что использовали новую методику учета.

Она изменилась во второй половине прошлого года, когда стали применять новую систему биллинга. Она предполагает более строгую проверку активности абонентов, а также эффективное использование номерной емкости.

Показатель OIBDA, то есть операционный доход до вычета амортизации, за третий квартал сократился до 39,4 млрд рублей. Снижение составило 1,3%. Рентабельность этого показателя упала на 3,3 п.п. и составила 42,8%.

В компании пояснили, что на рентабельность повлияли рост затрат на рекламу, бюджет на пиар сокращался в прошлом году из-за пандемии, а также арендных платежей и заработной платы. Вновь открылись салоны связи, а сотрудники вернулись в офисы.

МегаФон отчитался и о росте количества базовых станций сегмента 4G/LTE на 15,9%. На данный момент их 202,1 тыс. Компания продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры в области передачи данных. За счет вложений в более ранние периоды времени удалось добиться отсутствия роста дополнительных расходов. CAPEX в третьем квартале составил 18,8 млрд рублей, что на 2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.