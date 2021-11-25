Почти 300 тысяч обращений граждан рассмотрено кубанским Центром управления региона

ЦУР Краснодарского края работает с ноября 2020 года Фото: пресс-служба администрации региона

Почти 300 тысяч электронных обращений рассмотрено кубанским Центром управления региона. Работу ЦУР накануне обсудили на совещании глав муниципалитетов под председательством первого вице-губернатора Игоря Галася.

Центр управления региона изучает жалобы населения в социальных сетях с помощью программы «Инцидент менеджмент». Далее сведения направляют в муниципалитеты для решения проблем. Так, за время работы ЦУР уже рассмотрено более 75 тысяч случаев.

На Кубани развивают и платформу «Госуслуги. Решаем вместе», на которой можно оставить обращение через сайт, мобильное приложение или на сайтах органов власти и местного самоуправления. Более 200 тысяч обращений принято с начала пользования сервисом.

– Роль социальных сетей в современной жизни возрастает. Для людей это способ сообщить о проблемах, органам власти и местного самоуправления необходимо уделить этому внимание. Совместно с ЦУР улучшается качество работы в соцсетях и системах обратной связи, – отметил Игорь Галась.

Напомним, Центр управления регионом Кубани работает с ноября 2020 года. Такие организации теперь есть во всех регионах.