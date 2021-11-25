Новый молодежный совет сформируют из 20 человек Фото: krd.ru

Новый молодежный совет при главе города появится в Краснодаре. Организация формируется на базе управления по делам молодежи мэрии.

Участниками совета могут стать краснодарцы в возрасте от 18 до 35 лет. Прием анкет продлится до конца года, а состав сформируют из 20 человек.

— Цель совета - определение приоритетных направлений молодежной политики, привлечение молодых краснодарцев к участию в общественно-политической жизни города, — отметил начальник городского управления по делам молодежи Сергей Фетисов.