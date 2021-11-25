Новые музыкальные инструменты закупят для 25 музыкальных школ Кубани в 2022 году

В школы искусств Кубани закупят новые музыкальные инструменты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году 25 музыкальных школ Кубани пополнятся новыми музыкальными инструментами. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Всего на закупку выделят 105 миллионов рублей.

Музыкальные инструменты в регионе приобретают в рамках нацпроекта «Культура» и в том числе за счет соглашений региона с Минпромторгом страны. Так, в 2019-2020 годах в школы искусств закупили 105 пианино и 46 комплектов ударных инструментов, в 2021 – 80 пианино и 18 комплектов духовых инструментов. А в Армавире дооборудовали музыкальную спецшколу слепых и слабовидящих

Всего детские школы и колледжи искусств Кубани за три года получили свыше 500 инструментов. В учреждениях региона обучаются 76 тысяч ребят.