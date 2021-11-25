Два грузовика, бензовоз и две легковушки столкнулись в Брюховецком районе Кубани

Массовое ДТП в Брюховецком районе Кубани Фото: instagram.com/tipich_buhara

Две фуры, бензовоз и две легковушки столкнулись в Брюховецком районе Кубани. В аварии никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне утром. Водитель фуры Mercedes Benz Actros не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-21074. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где авто врезалось с другим грузовиком.

Тем временем Mercedes Benz Actro, выруливая, задел фуру MAN, которая далее столкнулась со Skoda Fabia и перевернулась.

- В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.