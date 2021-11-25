«Неделя вин Краснодарского края» пройдет на курортах региона

Гости и жители курорта познакомятся с местными винами. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского

В трех курортных городах региона с 25 декабря и по 25 января пройдет «Неделя вин Краснодарского края». Как сообщили в краевой администрации, акция организована по поручению главы Кубани. Ее цель- популяризация вин, произведенных из местного сырья.

–Продукция, участвующая в акции, – это произведенные из винограда, выращенного на территории Кубани, вина по специальным ценам. Среди них как уже известные наименования, так и впервые вышедшие на рынок, – рассказал руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Акция проходит уже во второй раз. Первое подобное мероприятие прошло в регионе лет ом текущего года и вызвало интерес у жителей и гостей кубанских курортов.