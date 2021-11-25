Жительницу Сочи оштрафовали на 25 тыс рублей за сбор подписей против QR-кодов

Медики настаивают, что только вакцинация может спасти от заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи местная активистка Анна Привалова признана судом виновной в организации несанкционированной акции. Женщина 6 ноября в поселке Лазаревский собирала подписи против введения противоковидных мер, действующих на территории Краснодарского края. Лазаревский районный суд оштрафовал Привалову на 25 тысяч рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Лазаревский суд Сочи признал местную жительницу виновной в нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий.

- Во время судебного заседания активистка согласилась с доводами судьи и заявила, что не знала, что акция по сбору подписей необходимо было согласовать с властями, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, 11 российских врачей опубликовали открытое письмо-обращение к известным отечественным антиваксерам и пригласили их посетить «красные зоны» ковидных госпиталей, чтобы убедиться в серьезности угрозы коронавирусной инфекции. По мнению медиков, только вакцинация способна спасти человека от тяжелых форм заболевания.

По последним данным Оперативного штаба, в регионе было зафиксировано 790 новых случаев заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 человек, в крайне тяжелом на ЭКМО – 7. Как сообщили инфекционисты, все тяжело больные пациенты не были вакцинированы.