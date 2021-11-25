Охранник семейного отеля в Сочи придушил собаку

Дворняжка привела в бешенство сочинского охранника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи жестокое обращение с животным шокировало десятки людей. На территорию одного из семейных отелей курорта пробралась дворняжка. Небольших размеров пес не проявлял агрессии, но охранник гостиницы накинул на собачью шею удавку из ремня и волоком вытащил животное за ворота.

О происшествие сообщили свидетели. Они попытались помешать мужчине, но не смогли отбить собаку у него. Протащив несколько метров животное за пределы территории отеля, охранник снял ремень с его шеи, закрыл ворота и ушел.

Оставшаяся лежать на земле собака после экзекуции не подавала признаков жизни. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Люди надеются, что охранник ответит за жесткое обращение с животными.