Краснодарские пенсионерки предложили каждые 10 лет менять столицу России

Пожилые краснодарки выступили с новой инициативой. Фото: скриншот видео

Краснодарские пенсионерки, называющиеся себя «Отрядами Путина» выступили с инициативой. Пожилые жительницы краевого центра считают, что менять столицу страны следует каждые 10 лет. Начать следует с Краснодара.

Выступление пенсионерок записано на фоне администрации Краснодарского края и опубликовано в соцсетях общественной организации.

- Нельзя же так, все время Москва и Москва. Города все должны процветать, не только Москва, но и другие. Чтобы везде были равные права. Вот, в этот раз мы предлагаем город Краснодар. Он имеет полное право с нашими Сочи, курортами мирового значения, едут все к нам. Там что первой столицей России будет кубанский Краснодар, - аргументировали свое предложение пенсионерки.

Участницы организации отметили, что временной столицей Краснодар должен пробыть 10 лет, по истечении этого срока нужно будет заменить на другой город России.