Почти 1700 работников культуры Кубани смогли повысить квалификацию

Сотрудники районных учреждений культуры смогли повысить квалификацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работники культуры Краснодарского края повысили квалификацию в рамках национального проекта. Обучение по профилю прошли 1687 человек: библиотекари, сотрудники Домов культуры, районных театров и другие. Как сообщили в краевой администрации, план на 2021 год по повышению мастерства сотрудников районных учреждений культуры выполнен досрочно.

– Для нас важно развивать кадровый потенциал, ведь квалифицированный специалист – гарантия качества культурной среды. Благодаря национальному проекту «Культура» за три года отточить профессиональное мастерство смогли уже 3346 работников отрасли, – рассказала министр культуры региона Виктория Лапина.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебную программу. Второй год подряд обучение проходит в онлайн-формате. Занятия проводили специалисты ведущих российских ВУЗов и учреждений, подведомственных министерствам культуры Кубани и РФ.