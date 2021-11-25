За создание финансовой пирамиды будут судить жителя Сочи

Основателя финансовой пирамиды будут судить в Сочи Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Сочи перед судом предстанет 31-летний местный житель. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

- Гражданин в период с сентября 2016 года по апрель 2019 года под видом деятельности частного инвестиционного фонда «33 Инвестора», обещая выплаты высоких процентов по вкладам и быстрое обогащение, похитил денежные средства общую сумму свыше 39 млн рублей, - рассказали подробности в краевой прокуратуре.

Среди пострадавших 42 человека, они поверили в обещанные высокие доходы и не только передали личные сбережения мошеннику, но и убедили своих знакомых сделать вклады своих в финансовую пирамиду. Полученные средства мужчина частично легализовал путем заранее полученных кредитов. Также, ноябре 2018 года мужчина получил кредит по поддельной справке о доходах физического лица на сумму свыше 1,2 млн рублей.

На имущество и денежные средства организатора пирамиды наложен арест. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.