Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали федеральный законопроект по введению QR-кодов

Депутаты ЗСК поддержали повсеместное введение QR-кода. Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

25 ноября кубанские депутаты обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В поправках к законопроекту идет речь о запрете посещения ресторанов, массовых мероприятий, непродовольственных магазинов и учреждений культуры без сертификата о вакцинации или других документов, объясняющих, отсутствие прививки от коронавирусной инфекции.

- Мы все живые люди, кто-то из нас тоже переболел, кто-то потерял своих близких. На наше побережье и в предгорные территории на новогодние праздники снова приедет большое количество туристов. С помощью ограничительных мер мы хотя бы частично защитим как наших жителей, так и гостей региона. По официальной статистике у нас в крае ежедневно порядка тысячи заболевших. Наше сегодняшнее решение направлено не на разобщение общества, а на понимание той ситуации, в которой сейчас находится наш край и страна в целом – объяснил свою позицию председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

Против принятия обсуждаемого законопроекта на сессии выступили лишь два политических лидера - руководитель фракции КПРФ Павел Соколенко и представитель партии «Справедливая Россия» Денис Хмелевской. Проголосовавший «за» поправки законопроекта главный врач Краевой клинической больницы Владимир Порханов пригласил парламентариев-антипрививочников в гости в ковидный госпиталь.