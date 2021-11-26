Узнали, где будут отключения света в Сочи 26 ноября 2021

В Сочи запланированы веерные отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сочинские электрики запланировали ремонт городского электрооборудования, где подходит к концу срок эксплуатации. Если этого не сделать вовремя, в будущем не избежать аварий на электросетях.

В Адлерском районе, работа на объектах, нуждающихся в профилактике, повлечет за собой отключение электроэнергии на улицах: Лавровая, Попова, Гастелло, Лавровая, Попова, Витебская, Вологодская, Мясникяна, Налбандяна, Светогорская, Центральная, Черниговская, Шиловская, Свердлова, Верхнеизвестинская, Известинская, Изумрудная, Орбитовская, Ленина, Православная, Прибрежная, Цитрусовая, Энергетиков, Ермоловская, Новомонастырская, Лавровая, Светогорская, и на переулках Ереванский и Фермерский.

Также запланированы работы в поселке Эстосадок на улицах: Эстонская, Гаражная, Автомобильный переулок и в селе Ермолаевка.

В Хостинском районе будут обесточены улицы: Зелентерест, Юбилейная, Ручей Де Симона, Аллея Челтенхэма, Центральная, Шаумяна, а также в селе Хлебороб и в садовом товариществе "Гранат".

В Центральный район электрики запланировали приехать в 8 утра. Работы повлекут за собой отключение электроэнергии на улицах: Донская, Макаренко, 60 лет ВЛКСМ и в переулке Строительном.

В Лазаревском районе у энергетиков будет самый маленький объем работы. Здесь без благ цивилизации останутся жители всего двух улиц - Сурикова и Лесной в поселке Тихоновка.