Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

Губернатор выразил соболезнования

Трагедия в Кузбассе потрясла всю страну. После взрыва в шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. В связи со случившимся глава Краснодарского края выразил соболезнования семьям погибших горняков.

- Ужасная трагедия. Душевных сил и мужества всем, кого коснулась эта беда. Соболезнования родным и близким погибших. А пострадавшим скорейшего выздоровления. В эти тяжелые дни Кубань вместе с жителями Кузбасса, - написал в Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

В телеграмме, направленной губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, Кондратьев отметил, что наш край разделяет боль невосполнимой утраты и сопереживает каждому, кто потерял дорогих людей. Также глава региона пожелал скорейшего выздоровления тем, кто попал в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли. В этот момент под землей находились 285 рабочих.