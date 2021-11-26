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Общество26 ноября 2021 5:47

Краснодар накрыли туман и заморозки

Ночью столбики на термометрах опустились до -3
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Утро выдалось туманным

Утро выдалось туманным

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Утром 26 ноября в Краснодаре туманно. На деревьях, траве и растениях наблюдается изморозь. Ночью в городе столбики термометров опускались до -3.

- 26 ноября в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -3, днем 7-9 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью город приморозило

Ночью город приморозило

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На участке от Анапы до Геленджика днем воздух прогреется до 10-15 градусов. С 27 ноября на Кубани ожидается потепление, а также около недели будет дуть сильный ветер.