Краснодар накрыли туман и заморозки

Утро выдалось туманным Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Утром 26 ноября в Краснодаре туманно. На деревьях, траве и растениях наблюдается изморозь. Ночью в городе столбики термометров опускались до -3.

- 26 ноября в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -3, днем 7-9 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью город приморозило Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На участке от Анапы до Геленджика днем воздух прогреется до 10-15 градусов. С 27 ноября на Кубани ожидается потепление, а также около недели будет дуть сильный ветер.