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Общество26 ноября 2021 7:29

Жительнице Кубани дали на сдачу лотерейный билет с выигрышем в 60 млн рублей

Она узнала о прибыли только через несколько месяцев
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Билет стал внезапно счастливым

Билет стал внезапно счастливым

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей 60 млн рублей. Ей лотерейный билет дали на сдачу. Но о выигрыше она узнала только спустя несколько месяцев, ее нашли по телефону.

- Алена С. из Краснодарского края купила билет на сдачу в Мурманске. Там она была во время поездки по России. Девушку нашли через несколько месяцев по номеру телефона, который она зарегистрировала на сайте компании, - отметили представители розыгрыша.

Победительница рассказала, что планирует получить высшее образование и отправиться в путешествие по Канаде. Также часть денег пожертвует в фонд помощи животным.