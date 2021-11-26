Жительнице Кубани дали на сдачу лотерейный билет с выигрышем в 60 млн рублей

Билет стал внезапно счастливым

Жительница Кубани несколько месяцев не знала, что стала обладательницей 60 млн рублей. Ей лотерейный билет дали на сдачу. Но о выигрыше она узнала только спустя несколько месяцев, ее нашли по телефону.

- Алена С. из Краснодарского края купила билет на сдачу в Мурманске. Там она была во время поездки по России. Девушку нашли через несколько месяцев по номеру телефона, который она зарегистрировала на сайте компании, - отметили представители розыгрыша.

Победительница рассказала, что планирует получить высшее образование и отправиться в путешествие по Канаде. Также часть денег пожертвует в фонд помощи животным.