В Краснодарском крае вырос спрос на дворников

Устроиться на такую работу можно по совместительству

Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы проанализировала ситуацию с вакансиями. Эксперты выявили, что с начала ноября вырос спрос на дворников.

- В Краснодарском крае за год спрос на дворников вырос на 120%, с начала ноября было открыто около 330 вакансий, - отметили исследователи.

Чаще всего вакансии для дворников открывают компании из отрасли розничной торговли, из сферы гостиничного бизнеса и общепита, а также строительные организации. В большинстве случаев опыт работы не требуется.

Зарплата в среднем 29,1 тысячи рублей. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.

В обязанности дворников входят уборка улиц, в частности, своевременная уборка снега и сколка льда, обработка противогололедными реагентами, а также выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Эксперты предположили, что такая тенденция наметилась из-за, возможно, снежной зимы.