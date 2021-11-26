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Общество26 ноября 2021 7:50

Владельца краснодарского Oz Mall посадили на шесть лет за хищения

Альберт Худоян осужден в Москве. Сумма ущерба оценивается в 3,7 млрд рублей
Ева МУР
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Озмолл - крупный торговый центр. Фото: Озмолл

Озмолл - крупный торговый центр. Фото: Озмолл

Владельца краснодарского Oz Mall Альберта Худояна посадили на шесть лет за хищения 3,7 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Дело в том, что крупный застройщик продал половину своей доли в одном из активов. Но часть собственности в Ленинградской области передал третьим лицам якобы за долги уже после продажи. На тот момент ее стоимость превышала 4 млрд рублей.

Компания Альберта Худояна зарегистрирована в Москве в 2018 году.

Предприятие специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2020 года компания заработала 168,2 млн руб., чистая прибыль составила 37,6 млн руб.