Владельца краснодарского Oz Mall посадили на шесть лет за хищения

Озмолл - крупный торговый центр. Фото: Озмолл

Владельца краснодарского Oz Mall Альберта Худояна посадили на шесть лет за хищения 3,7 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Дело в том, что крупный застройщик продал половину своей доли в одном из активов. Но часть собственности в Ленинградской области передал третьим лицам якобы за долги уже после продажи. На тот момент ее стоимость превышала 4 млрд рублей.

Компания Альберта Худояна зарегистрирована в Москве в 2018 году.

Предприятие специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2020 года компания заработала 168,2 млн руб., чистая прибыль составила 37,6 млн руб.