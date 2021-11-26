Самая большая школа Новороссийска готова на 63%

Вид на школу с высоты. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую школу на 1550 мест возводят 16-м микрорайоне Новороссийска. Здание уже готово на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Здание школы будет трехэтажным, в нем разместятся 62 класса и специализированные кабинеты для дополнительного образования, - отметили специалисты.

В настоящее время на объекте заливают стяжку спортзала, монтируют оконные блоки, витражи и входные группы, разводят внутренние инженерные коммуникации.

За шесть лет на Кубани построили и открыли 60 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам, в рамках нацпроекта «Образование».