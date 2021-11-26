В медучреждения Кубани поставили оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по плану 2021 года Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани выполнили план этого года по поставке в медучреждения оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в больницы закупили 30 единиц техники, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Последние медучреждения, получившие комплексы, - Краевая клиническая больница №2 и Лабинская центральная районная больница. В организации поставили два ангиографических комплекса. В рамках нацпроекта закуплены и компьютерные томографы – всего отведено более 323 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе на 576 млн рублей увеличат финансирование детского здравоохранения. Субсидии получат городские и районные больницы края.