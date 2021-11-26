На Кубани за последние сутки выявили 807 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ остаются 119 пациентов Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 807 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту 4 дня, самому старшему – 95 лет, сообщает краевой оперативный штаб.

В Краснодаре заболели 372 человека, в Сочи – 115, в Новороссийске – 64, в Ейском районе – 22, в Абинском – 21. В Крымском районе положительные тесты получили 20 жителей. По 14 случаев зафиксировано в Геленджике, Кореновском и Кавказском муниципалитетах, по 12 - Апшеронском и Тимашевском районах, 11 - в Тихорецком районе, 10 – в Лабинском, 9 – в Северском.

- По 8 инфицированных выявили в Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах. В Армавире, Курганинском и Крыловском муниципалитетах – по 7. В Староминском и Щербиновском районах – по 6. По 5 новых пациентов – в Анапе и Ленинградском районе. По 4 жителя с COVID-19 зафиксировали в Новокубанском и Мостовском районах. В Динском, Туапсинском, Красноармейском и Каневском районах зарегистрировали по 3 случая заражения. В Выселковском, Калининском и Отрадненском муниципалитетах – по 2, по 1 - в Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Новопокровском районах, - сообщает оперштаб края.

На Кубани в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 119 человек, 7 – на ЭКМО.