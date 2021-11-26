Более 1,4 тысяч сообщений передали на «Прямую линию» Кондратьеву

Вопросы будут приниматься до декабря

Впервые губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет «Прямую линию». Она сосоится 1 декабря. Жители смогут задать напрямую главе региона насущные вопросы.

- На сегодняшний день поступило 1400 сообщений. Из них 1167 – через социальные сети, 233 – по телефону. Все сообщения обработают специалисты, - отметили в администрации Краснодарского края.

Известно, что больше всего вопросов поступило от жителей Краснодара, Горячего Ключа, Сочи, Новороссийска и Динского района. Люди интересуются коммунальным хозяйством, транспортом, QR-кодами и здравоохранением.

Напомним, что вопрос можно задать предварительно по телефону +7 (861) 268-60-44. Или в соцсетях instagram.com/tsur23_, vk.com/tsur_23, ok.ru/line23.