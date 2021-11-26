Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 10:10

Семь новых лесопарковых поясов создадут на Кубани

Зоны займут территорию площадью более 2 гектаров
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще семь лесопарковых поясов создадут на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Еще семь лесопарковых поясов создадут на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Семь новых лесопарковых поясов создадут в Краснодарском крае. Территории охватят площадь более 2 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Один из способов защиты зеленых зон от незаконной застройки и вырубки – создание лесопарковых поясов, подобный статус присвоен шести участкам общей площадью более 500 гектаров. В ближайшее время планируем сформировать «зеленые щиты» в Тихорецке, Крымске, Анапе, станице Кущевской, поселках Ильском, Гирей и Псебай, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Для жителей районов, в которых планируют создать лесопарковые зоны, проведут слушания. При одобрении материалы рассмотрят в ЗСК для принятия решения.

Напомним, на Кубани лесопарковые пояса сформированы в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе и поселке Мостовском. Еще в 20 поселениях подбирают территории, в том числе и в Туапсе, где расширят лесопарковый пояс на 143 гектара.