Семь новых лесопарковых поясов создадут на Кубани

Еще семь лесопарковых поясов создадут на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Семь новых лесопарковых поясов создадут в Краснодарском крае. Территории охватят площадь более 2 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Один из способов защиты зеленых зон от незаконной застройки и вырубки – создание лесопарковых поясов, подобный статус присвоен шести участкам общей площадью более 500 гектаров. В ближайшее время планируем сформировать «зеленые щиты» в Тихорецке, Крымске, Анапе, станице Кущевской, поселках Ильском, Гирей и Псебай, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Для жителей районов, в которых планируют создать лесопарковые зоны, проведут слушания. При одобрении материалы рассмотрят в ЗСК для принятия решения.

Напомним, на Кубани лесопарковые пояса сформированы в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе и поселке Мостовском. Еще в 20 поселениях подбирают территории, в том числе и в Туапсе, где расширят лесопарковый пояс на 143 гектара.