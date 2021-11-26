Более 29 тысяч краснодарцев ревакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 29 тысяч краснодарцев ревакцинировались от COVID-19. Повторно прививку получили 29 493 человека, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тем временем в Краснодаре от коронавируса вакцинировались 560 890 человек. В городе оборудованы 60 прививочных пунктов, в том числе и в торговых центрах. Кстати, накануне в краснодарской «Галерее» открыли отдельный вход для вакцинации от COVID-19. Пункт расположен на 3-ем этаже и принимает посетителей центра с 10:00 до 20:00.

Стоит отметить, что темпы вакцинации возросли. Так, в Краснодаре ежедневно прививаются более трех тысяч человек.